На сессии «Переход на ТИМ для застройщиков» рассказали о том, как ТИМ внедряется в Стройкомплексе

30 ноября в Москве прошла стратегическая сессия «Переход на ТИМ для застройщиков». С докладами о цифровых продуктах и решениях выступили эксперты, представляющие Департамент градостроительной политики города Москвы, ДОМ.
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