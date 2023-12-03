15 женщин махнули рукой на стандарты красоты и носят седину с гордостью

Седые волосы — естественная особенность внешности, которую в себе принимают всё больше женщин. Некоторые из них обратились за помощью к профессионалам и приобрели естественный облик за пару часов, а другие отращивали седину годами.
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