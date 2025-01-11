Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вот что значит не повезло: российские звезды, которые прямо сейчас лишаются шикарных домов в горящем Лос-Анджелесе

Это какой-то хоррор. или Как перестать орать Мэр Лос-Анджелеса сократила в 2024 году бюджет пожарной охраны на $20 млн.

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Комментарии
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Юрий Пешков
Жаль что они не сгорели вместе с домами.
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9 час.
лл
лина любимцева
Таких утрат даже врагу не пожелаешь... Жуть что творится!!!
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8 час.
Валерий Ворожищев
На своей шкуре узнали что это за Америка.
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5 час.

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