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Госдеп США одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на $3,5 млрд

Госдеп США одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на $3,5 млрд

Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона информирует, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Сеулу 36 ударных вертолетов Apache и комплектующие на $3,5 млрд.

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