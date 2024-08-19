Госдеп США одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на $3,5 млрд

Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона информирует, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Сеулу 36 ударных вертолетов Apache и комплектующие на $3,5 млрд.
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