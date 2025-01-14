В Кишиневе потребовали возбудить уголовное дело из-за повышения цен на газ

Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал возбудить уголовное дело из-за повышения цен на газ. Он сообщил в Telegram-канале, что представители его партии «Движение национальной альтернативы» обратились с соответствующим запросом в прокуратуру.
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