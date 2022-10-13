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Агент СБУ: “Правый сектор”* участвовал в похищении чиновницы в Запорожской области

Агент СБУ: “Правый сектор”* участвовал в похищении чиновницы в Запорожской области

Агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими спецслужбами рассказал РИА Новости , как члены экстремистской группировки “Правый сектор”* были причастны к похищению Катерины Уманец, главы администрации села Кирилловка (Запорожская область).

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