Агент СБУ: “Правый сектор”* участвовал в похищении чиновницы в Запорожской области

Агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими спецслужбами рассказал РИА Новости , как члены экстремистской группировки “Правый сектор”* были причастны к похищению Катерины Уманец, главы администрации села Кирилловка (Запорожская область).
Агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими спецслужбами рассказал РИА Новости , как члены экстремистской группировки “Правый сектор”* были причастны к похищению Катерины Уманец, главы администрации села Кирилловка (Запорожская область).
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