«Мозгом подумайте!»: узбеки и таджики решили запугать Петербург в ответ на запрет мигрантам работать в продуктовых

Телеканал "78". Новости Петербурга Петербург может запретить трудовым мигрантам работать в продуктовых магазинах, фитнес-центрах и парикмахерских.
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