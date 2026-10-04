Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Мозгом подумайте!»: узбеки и таджики решили запугать Петербург в ответ на запрет мигрантам работать в продуктовых

«Мозгом подумайте!»: узбеки и таджики решили запугать Петербург в ответ на запрет мигрантам работать в продуктовых

Телеканал "78". Новости Петербурга Петербург может запретить трудовым мигрантам работать в продуктовых магазинах, фитнес-центрах и парикмахерских.

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