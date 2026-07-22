А Александр24 Оставив под властью бандеровцев даже небольшую часть Украины, мы получим незаживающую, смердящую язву, которая будет хуже даже натовской военной базы. Единственный разумный выход - полная ликвидация этого фиктивного "государства" с разделом его между заинтересованными странами.

Александр Как можно возвращать свои территории врагу, даже если они (эти территории) были во временной аккупации у недогосударства? Украинские нацисты не смогли укрепить свою государственность, занимались воровством, коррупцией, жили как у христа за пазухой, опираясь на Россию. Украина повторяет историю возникновения, становления историю создания СССР, который так же возник, как и Украина, затем при предательстве властей также и разрушится.