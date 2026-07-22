Кремль ужесточил требования по территориям Украины, возложив ответственность на США»: Bloomberg пишет, что Россия не вернет ни Сумскую, ни Харьковскую области.
Bloomberg: Россия больше не готова возвращать Украине часть оккупированных территорий
Комментарии
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Александр24
Оставив под властью бандеровцев даже небольшую часть Украины, мы получим незаживающую, смердящую язву, которая будет хуже даже натовской военной базы. Единственный разумный выход - полная ликвидация этого фиктивного "государства" с разделом его между заинтересованными странами.
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1 м.
Александр
Как можно возвращать свои территории врагу, даже если они (эти территории) были во временной аккупации у недогосударства? Украинские нацисты не смогли укрепить свою государственность, занимались воровством, коррупцией, жили как у христа за пазухой, опираясь на Россию. Украина повторяет историю возникновения, становления историю создания СССР, который так же возник, как и Украина, затем при предательстве властей также и разрушится.
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1 м.
Boris Borisov
Слава Богу . поняли друг -друга. Спасибо ! Очень -очень хочу , надеюсь , требую , чтобы всё западенство (Волынь) отошла Польше ! Предвкушаю , как поляки поставят своё украинствующее быдло в стойло : они им покажут и "Щеневмерлу ; и бандеровщину и Самостийность и их поганую Мову . Эти мрази через 10 лет будут говорить по-польски и напрочь неразуметь по-русски. Дай Бог такую судьбу этим тварям !!!!
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1 м.
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