"Эй, мана, русский иди сюда!": Ошалевшие мигранты толпой напали на 2-х русских парней ни за что
На улицах города Большой Камень Приморского края недавно разыгрался скандальный инцидент, который привлек к себе внимание местных жителей и СМИ.
Комментарии
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Вы бы лучше за власти салорейха переживали, ципсота.
Всех собрать и отправить домой на родину в кишлаки и аулы... Вот там пусть и живут по своим законам шариата своего....
этих уродов не накажут а вот тех кто заступился бы за парней точно наказали б менты в россии все продажные и мигранты заплатят им и будут еще и не виновны а ребят обвинят во всех грехах
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