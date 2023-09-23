"Эй, мана, русский иди сюда!": Ошалевшие мигранты толпой напали на 2-х русских парней ни за что

Всех собрать и отправить домой на родину в кишлаки и аулы... Вот там пусть и живут по своим законам шариата своего....

Сергей Трофимов

этих уродов не накажут а вот тех кто заступился бы за парней точно наказали б менты в россии все продажные и мигранты заплатят им и будут еще и не виновны а ребят обвинят во всех грехах