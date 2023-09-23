Медвежий угол

38 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛАНА Хубиева
    Токаев это предатель ,он подсидел бывшего президента ,а сам побежал ,старому маразматику ,зад лизать ШАКАЛТокаев, как и Паш...
  • ЛАНА Хубиева
    Пора действовать"От Путина просто...
  • ЛАНА Хубиева
    Нужна железная занавесь на 9лет ,нам эти зюзики слишком задолжали пора собирать дань,изза доброты Путина они все бере..."От Путина просто...

"Эй, мана, русский иди сюда!": Ошалевшие мигранты толпой напали на 2-х русских парней ни за что

"Эй, мана, русский иди сюда!": Ошалевшие мигранты толпой напали на 2-х русских парней ни за что

На улицах города Большой Камень Приморского края недавно разыгрался скандальный инцидент, который привлек к себе внимание местных жителей и СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга
Вы бы лучше за власти салорейха переживали, ципсота.
Ответить
1 час.
Галина
Всех собрать и отправить домой на родину в кишлаки и аулы... Вот там пусть и живут по своим законам шариата своего....
Ответить
24 мин.
Сергей Трофимов
этих уродов не накажут а вот тех кто заступился бы за парней точно наказали б менты в россии все продажные и мигранты заплатят им и будут еще и не виновны а ребят обвинят во всех грехах
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх