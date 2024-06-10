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«Чтобы не стали мишенями»: на Украине раскрыли, где разместят часть F-16

«Чтобы не стали мишенями»: на Украине раскрыли, где разместят часть F-16

Украина планирует часть истребителей F-16 разместить на безопасных аэродромах за пределами страны. Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода»*.

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Комментарии
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Александр
Как там говорили. Оружие переданное украм является украинским. Ну так мы  не воюем с государствами, на аэродромах которого размещено украинское оружие, мы его (укрооружие) уничтожаем. Хорошо-бы.
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20 час.

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