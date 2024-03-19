Как Конев разгромил 8-ю немецкую армию и освободил Умань

80 лет назад 2-й Украинский фронт под командованием И. С. Конева провёл Умано-Ботошанскую операцию. Советские войска разгромили 8-ю немецкую армию, освободили юго-западные районы Правобережной Украины, часть Молдавской ССР и вступили на территорию Румынии.