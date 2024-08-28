Редкий VW Passat с мотором W8 продают за 260 тысяч рублей

Volkswagen Passat W8 был странным автомобилем, когда его только представили. Среднеразмерный седан Volkswagen Passat должен был конкурировать с любимыми семейными автомобилями Америки, такими как Toyota Camry и Honda Accord, но этого оказалось недостаточно для злого вдохновителя самых абсурдных автомобилей Volkswagen, Фердинанда Пиеха, внука Фердинанда Порше.
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