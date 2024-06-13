От МОК требуют покарать российских спортсменов за естественные человеческие чувства

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины объявил об официальном обращении в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) трёх представителей России.
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