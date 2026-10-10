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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паоло Банкеро: «Кэмерон Бузер выглядит профессионалом. У «Мемфиса» есть повод для радости»

1-й номер драфта-2022 форвард Паоло Банкеро встретился с 3-м номером этого года форвардом Кэмероном Бузером в предсезонном матче.

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