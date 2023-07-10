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Теперь только кругами: проезд по Сахалинской во Владивостоке закроют - сроки

Теперь только кругами: проезд по Сахалинской во Владивостоке закроют - сроки

Во Владивостоке из-за ремонта теплосети по улице Сахалинской с 10 июля перекрывают движение. Сроки ограничений указаны в постановлении мэрии, сообщает ИА PrimaMedia.

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