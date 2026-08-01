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Baza: 3 человека погибли, 17 ранены при взрыве в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве

Baza: 3 человека погибли, 17 ранены при взрыве в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве

В СМИ сообщили о взрыве в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве. По предварительным данным, в результате происшествия погибли не менее 3-х человек, около 18 человек получил различные травмы.

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