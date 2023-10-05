ЖК с аллеей, рестораном и стеклянным паркингом построят у Барнаульского санатория

На участке будет пять домов с помещениями общественного назначения Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 36б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют" Жилой комплекс, состоящий из пяти домов, построят на Змеиногорском тракте, 36б (рядом с санаторием и комплексом "Авальман").