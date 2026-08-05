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В России резко вырос спрос на машины московского производителя

В России резко вырос спрос на машины московского производителя

В России резко вырос спрос на машины завода «Москвич» из новой линейки «М». В июле 2026 года количество поставленных на учет внедорожников «Москвич М70» и «Москвич М90» превысило июньский показатель на 34 процента, пишут «Известия».

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