Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Зоя Копань

А нужны ли нам эти шестёрки! Ни в коем случае, с нас достаточно было в 90 е годы Березовского, Ходорковского, Чубайса, Коха, Фридман.... Господи прости нас славян, какой мы наивный, добросердечный народ и всякие твари этим пользовались и до сих пор пользуются завозят миллионами к нам мигрантов!