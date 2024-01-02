Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. Считанные часы до наступления Нового года, а я к вам с огромной радостью, ну как "огромной", так сообщением, да и на счет "радостной", я очевидно поторопился, - но сначала.
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