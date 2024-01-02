Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. Считанные часы до наступления Нового года, а я к вам с огромной радостью, ну как "огромной", так сообщением, да и на счет "радостной", я очевидно поторопился, - но сначала.

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Комментарии
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v
viach
Есть присказка - померла, так померла! Нельзя пренебрегать народной мудростью ибо она Богом одобрена!
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1 д.
Юрий Новиков
На фуй они здесь нужны !!!
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1 д.
Зоя Копань
А нужны ли нам эти шестёрки! Ни в коем случае, с нас достаточно было в 90 е годы Березовского, Ходорковского, Чубайса, Коха, Фридман.... Господи прости нас славян, какой мы наивный, добросердечный народ и всякие твари этим пользовались и до сих пор пользуются  завозят миллионами к нам мигрантов!
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13 час.

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