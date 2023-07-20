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Чемпион АСА Сулейманов показал познания в казахском языке

Российский чемпион АСА Алихан Сулейманов показал свои познания в казахском языке. Представитель лиги спросил у чемпиона организации в полулегкой весовой категории: «Алихан, у тебя большая фан база в Казахстане.

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