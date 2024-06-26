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НОВОСТИ МИРА.

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26.06.24==Дебаты Байдена и Трампа могут вылиться в гражданскую войну

26.06.24==Дебаты Байдена и Трампа могут вылиться в гражданскую войну

Дебаты Байдена и Трампа могут вылиться в гражданскую войну Ради победы действующего президента будут накачивать наркотиками или заменят андроидом й Родионов 1647 На фото: Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: XinHua/ Global   Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает требовать проверить своего конкурента Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов и сам соглашается пройти аналогичный допинг-тест перед дебатами.

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