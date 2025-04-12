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NYP: в ЦРУ охота за Гитлером шла 10 лет с момента его смерти

NYP: в ЦРУ охота за Гитлером шла 10 лет с момента его смерти

Сотрудники ЦРУ искали возможное укрытие Гитлера в Южной Америке.Рассекреченные документы ЦРУ подтвердили, что агенты в течение десяти лет после предполагаемой смерти Адольфа Гитлера искали его в Южной Америке.

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