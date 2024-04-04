Глава СК России потребовал доклад о ДТП с автобусом в Петушинском районе

Следователи разбираются в том, была ли оказана услуга по перевозке ненадлежащим образом. Александр Бастрыкин запросил у руководителя регионального СУ СКР Артема Кулакова соответствующий доклад, об этом в СУ СКР сообщили 4 апреля .
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