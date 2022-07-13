Popcaketv

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Врач-косметолог Ольга Середкина рассказала о чудо-подтяжке лица и тела с помощью аппарата Titan

Врач-косметолог Ольга Середкина рассказала о чудо-подтяжке лица и тела с помощью аппарата Titan

Рынок косметологии с каждым днем развивается всё активнее и активнее. Новые методики, аппараты и препараты, которые помогают справиться миллионам людей со своими недостатками и побороть многолетние комплексы.

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