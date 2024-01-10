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Приграничная служба: как ВС РФ могут защитить города от обстрелов

Приграничная служба: как ВС РФ могут защитить города от обстрелов

Самый эффективный и надежный способ прекратить обстрелы российских городов со стороны украинских боевиков — как можно дальше отодвинуть от них линию боевого соприкосновения, считают все опрошенные «Известиями» эксперты.

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