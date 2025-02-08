Елена Юрченкова совместно с прокурором Республики Мордовия Сергеем Лапиным с рабочей поездкой посетили Чамзинский район Республики Мордовия

4 февраля 2025 года в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия Елена Юрченкова и прокурор Республики Мордовия Сергей Лапин посетили предприятие АО «Мордовцемент».
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