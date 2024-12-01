В Казахстане задержаны ОПГ за сексуальную эксплуатацию людей

Масштабную операцию под названием «STOP трафик» провели правоохранительные органы, сообщает ktk.kz Как сообщили в МВД, подразделения по борьбе с организованной преступностью выявили 44 преступления, связанных с торговлей людьми.
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