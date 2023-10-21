Мастер-классы по профориентации для школьников прошли в колледже Ногинска

Единый день открытых дверей прошел в Ногинском колледже. Школьники Богородского округа смогли познакомиться с представителями крупных компаний и принять участие в мастер-классах для изучения разных профессий.
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