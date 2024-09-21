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Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Барселона», «Мурсия» встретится с «Уникахой»

В принципиальном соперничестве «Реал» сыграет с «Барселоной», «Мурсия» встретится с «Уникахой». Суперкубок Испании Мурсия 1/2 финала Реал – Барселона 21 сентября.

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