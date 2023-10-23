Началась сборка металлоконструкций эстакады через Северо-Западную хорду в Мневниках - Бочкарев

На территории Мнёвниковской поймы начались активные работы по развитию дорожно-транспортной сети. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, специалисты уже приступили к возведению эстакады через Северо-Западную хорду со съездами на улицу Нижние Мнёвники и проектируемый проезд №1165.