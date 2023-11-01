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Лукашенко выставил Москве требование

Лукашенко выставил Москве требование

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении потребовать от России  компенсации из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Если сроки ввода АЭС в Белоруссии нарушены и не по вине белорусов, то требование это нормальное и законное. Что тут удивительного или необычного? Не уложились в отведенный срок, будьте любезны ответить, в том числе и материально! Все правильно, ни чего личного, только интересы страны. Почему у нас интересы нашей страны, России, очень часто находятся на последнем месте? Когда это закончиться?
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