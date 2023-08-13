БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наступление ВСУ: Украина захватила еще одно село

Наступление ВСУ: Украина захватила еще одно село

Михаил Рябов.   Волонтер Владимир Романов заявил, что ВСУ захватили село Урожайное, которое находится недалеко от еще одного недавно занятого противником села Старомайорское на стыке Запорожской области и ДНР.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
И доколе сопли будем сосать? Где ПВО, которое за 400 км всё видят, где всё остальное барахло, которое должно уничтожать авиацию противника? И что творится на запорожском направлении? Всё время оттуда тревожные сообщения! &quot;Не понятно мне в этим отношении!&quot;, Как говорил наш прапорщик Уколкин.
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11 час.
Андрей Валерьевич
Бить врага Россия всегда умела -; точно,аккуратно и сильно !!! Нашим  генералам  всё видно как я понимаю  ,тактика  боя имеет свои  правила . Я лично верю  в русский дух и русское оружие !!! Вот представьте себе известны координаты оставленных позиций  которые ещё и заминированы  тотально .Заходят  фашисты  а через примерно 1-2 часа бьёт Арта , и т.д по врагу  !!!который - ,,,,как крыса в капкане,,,,.  !!! . Это и есть  бить врага по нашему по Суворовски  !!!
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10 час.

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