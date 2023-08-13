Михаил Рябов. Волонтер Владимир Романов заявил, что ВСУ захватили село Урожайное, которое находится недалеко от еще одного недавно занятого противником села Старомайорское на стыке Запорожской области и ДНР.
Наступление ВСУ: Украина захватила еще одно село
Комментарии
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СА
Сергей Андросов
И доколе сопли будем сосать? Где ПВО, которое за 400 км всё видят, где всё остальное барахло, которое должно уничтожать авиацию противника? И что творится на запорожском направлении? Всё время оттуда тревожные сообщения! "Не понятно мне в этим отношении!", Как говорил наш прапорщик Уколкин.
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11 час.
Андрей Валерьевич
Бить врага Россия всегда умела -; точно,аккуратно и сильно !!! Нашим генералам всё видно как я понимаю ,тактика боя имеет свои правила . Я лично верю в русский дух и русское оружие !!! Вот представьте себе известны координаты оставленных позиций которые ещё и заминированы тотально .Заходят фашисты а через примерно 1-2 часа бьёт Арта , и т.д по врагу !!!который - ,,,,как крыса в капкане,,,,. !!! . Это и есть бить врага по нашему по Суворовски !!!
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10 час.
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