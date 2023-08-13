Наступление ВСУ: Украина захватила еще одно село

И доколе сопли будем сосать? Где ПВО, которое за 400 км всё видят, где всё остальное барахло, которое должно уничтожать авиацию противника? И что творится на запорожском направлении? Всё время оттуда тревожные сообщения! "Не понятно мне в этим отношении!", Как говорил наш прапорщик Уколкин.

Андрей Валерьевич

Бить врага Россия всегда умела -; точно,аккуратно и сильно !!! Нашим генералам всё видно как я понимаю ,тактика боя имеет свои правила . Я лично верю в русский дух и русское оружие !!! Вот представьте себе известны координаты оставленных позиций которые ещё и заминированы тотально .Заходят фашисты а через примерно 1-2 часа бьёт Арта , и т.д по врагу !!!который - ,,,,как крыса в капкане,,,,. !!! . Это и есть бить врага по нашему по Суворовски !!!