Почему опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку

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Sergey Ivanov

И этот «специалист» рекомендует нам металлопластиковую подводку? Интересно, сколько ему заплатили за рекламу этого дерьма. На моем предприятии проводили капитальный ремонт. В том числе, меняли советские еще стальные трубы на вот этот метеллопластик. И это оказалось ошибкой! Советские трубы продержались 30 лет- и продержались бы еще полвека. Начальство решило сэкономить- и наняло каких- то чучмеков из братского Таджикистана. Они, в свою очередь, тоже сэкономили- и установили проводку из наидешевейшего металлопластика из еще более братского Китая. Шабашники смылись на свою историческую родину на следующий день, как только получили расчет. А когда настала осень и включили отопление- трубы начали рваться одна за другой! Из- под соединений фонтанами била горячая вода! Она заливала измерительные стенды. Выводила из строя компьютеры, оборудование, приборы. И как- то вдруг начальство осознало, что предъявить иски некому! И тогда начальство срочно наняло наших, русских сантехников. Они начали с того, что ободрали все, что налепили таджики. А потом сделали заново. И уже по- человечески.