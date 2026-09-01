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Дочь решила разыграть маму после операции

Дочь решила разыграть маму после операции

После небольшой операции на руке дочь решила немного пошутить над мамой. Она спрятала под одеждой игрушечную руку и сделала вид, будто произошло нечто гораздо серьёзнее.

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