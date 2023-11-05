Тепло покидает Орловскую область

После, вероятно, последней волны тепла в начале ноября тёплый воздух покидает Орловскую область. При этом, несмотря на снижение среднесуточной температуры на 5 градусов, погода на следующей неделе обещает быть солнечной.
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