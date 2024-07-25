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Царьград

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Директор новосибирского "Горфонтана" продержался на должности три дня

Директор новосибирского "Горфонтана" продержался на должности три дня

Новый руководитель МКУ был назначен 22 числа, а уволился – 24.В Новосибирске новый директор МКУ "Горфонтан" продержался на должности всего три дня.

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Комментарии
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Андрей
Видимо, быстро понял, что ловить в фонтанах нечего...
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16 час.

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