Путин поздравил военных с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил военных с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. «Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением её событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — заявил он.