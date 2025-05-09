Путин поздравил военных с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил военных с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. «Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением её событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — заявил он.
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