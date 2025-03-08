Проснувшийся гигант расправляет плечи: Европа все сделает сама

Петр Акопов Сегодняшний чрезвычайный саммит Евросоюза в Брюсселе вызван скандалом в Овальном кабинете: Старый Свет обещает дать ответ на попытки Трампа принудить Украину к «несправедливому миру» и «капитуляции перед Россией».