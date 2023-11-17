«Мастерская новых медиа» провела в Луганске интенсивы для медийщиков

ЛУГАНСК, 17 ноября, ФедералПресс. Сразу несколько интенсивов провела команда федеральной программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа» в Луганске – для 200 студентов вузов и колледжей, а также для более 40 медийщиков и PR-специалистов из ЛНР и ДНР.