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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Мастерская новых медиа» провела в Луганске интенсивы для медийщиков

«Мастерская новых медиа» провела в Луганске интенсивы для медийщиков

ЛУГАНСК, 17 ноября, ФедералПресс. Сразу несколько интенсивов провела команда федеральной программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа» в Луганске – для 200 студентов вузов и колледжей, а также для более 40 медийщиков и PR-специалистов из ЛНР и ДНР.

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