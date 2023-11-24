Бывшие украинские военнопленные впервые пошли в бой против ВСУ

Владимир Алтайцев

Какое может быть настороженное настроение к людям, СОЗНАТЕЛЬНО решили биться против нацизма? Кроме того они знают, что с ними нацисты сделают, если они попадут в плен, потому и воевать будут до последнего патрона, чтобы не попасть в плен нацистам.