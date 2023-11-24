ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    ГНАТЬ убийц детей - эту МРАЗЬ с РОССИИ!!!!!Путину на этот ша...
  • Владимир Соколов
    егэ позиционировалось как инструмент отмены взяток)) однако не работает, а знания пропали. тут конечно целый комплекс..."Детей как зверей...
  • Владимир Соколов
    значит их нынче очень много))большая половина)) 😂"Детей как зверей...

Бывшие украинские военнопленные впервые пошли в бой против ВСУ

Бывшие украинские военнопленные впервые пошли в бой против ВСУ

Бывшие ВСУшники берут в плен ВСУшников Давно ждал подобной новости. Бывшие ВСУшники, перешедшие на сторону России, берут в плен ВСУшников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Емельянов
Хлам верить- себя не уважать.
Ответить
8 час.
Виктор Луговой
Лан, чо. Пожуём - увидим.
Ответить
8 час.
Владимир Алтайцев
Какое может  быть настороженное  настроение к людям, СОЗНАТЕЛЬНО решили биться  против  нацизма? Кроме  того  они знают, что с ними нацисты  сделают, если они попадут в плен, потому  и воевать будут до последнего патрона, чтобы  не  попасть  в плен нацистам.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх