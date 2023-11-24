Бывшие ВСУшники берут в плен ВСУшников Давно ждал подобной новости. Бывшие ВСУшники, перешедшие на сторону России, берут в плен ВСУшников.
Бывшие украинские военнопленные впервые пошли в бой против ВСУ
Комментарии
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Валерий Емельянов
Хлам верить- себя не уважать.
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8 час.
Виктор Луговой
Лан, чо. Пожуём - увидим.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Какое может быть настороженное настроение к людям, СОЗНАТЕЛЬНО решили биться против нацизма? Кроме того они знают, что с ними нацисты сделают, если они попадут в плен, потому и воевать будут до последнего патрона, чтобы не попасть в плен нацистам.
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4 час.
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