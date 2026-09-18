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Царьград

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"Любовь зла…": Уиллем Дефо нашёл коз в Лос-Анджелесе и записал русское послание

"Любовь зла…": Уиллем Дефо нашёл коз в Лос-Анджелесе и записал русское послание

Голливудский актёр Уиллем Дефо продолжает удивлять поклонников своей любовью к русской культуре. На этот раз он выучил новую пословицу – "Любовь зла, полюбишь и козла".

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