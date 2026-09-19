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Царьград

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WSJ: NASA и Boeing обсудили 10 новых миссий Starliner в 2024 году

WSJ: NASA и Boeing обсудили 10 новых миссий Starliner в 2024 году

NASA и Boeing рассматривают возможность проведения десяти новых полетов Starliner на низкую околоземную орбиту в 2024 году, несмотря на предыдущие технические неполадки.

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