Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 532 подписчика

Соцфонд объявил условия досрочной пенсии для многодетных матерей

Соцфонд объявил условия досрочной пенсии для многодетных матерей

Социальный фонд сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию в России для многодетных матерей. Женщины с пятью детьми смогут выйти на пенсию в 50 лет при стаже не менее 15 лет и накоплении 30 пенсионных баллов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии