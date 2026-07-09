Соцфонд объявил условия досрочной пенсии для многодетных матерей

Социальный фонд сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию в России для многодетных матерей. Женщины с пятью детьми смогут выйти на пенсию в 50 лет при стаже не менее 15 лет и накоплении 30 пенсионных баллов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии