У астрономов осталось семь лет, чтобы разглядеть редкого гиганта

Международная команда астрофизиков под руководством Норихару Ватанабэ из Токийского университета исследовала необычный «горячий юпитер» TOI-1355 b.
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