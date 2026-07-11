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Вырос копией звезды «Зелёного фургона»: почему сын Людмилы Гниловой и Александра Соловьёва ушёл в режиссуру

Вырос копией звезды «Зелёного фургона»: почему сын Людмилы Гниловой и Александра Соловьёва ушёл в режиссуру

Внешность и харизма отца достались ему почти без изменений, но камера всегда оставалась по другую сторону.

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