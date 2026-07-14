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Первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей

Первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей

В киноцентре «КАРО 11 Октябрь» завершился первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами». С 8 по 12 июля зрители знакомились с лучшими фильмами, созданными при ключевом участии женщин-кинематографистов из России, Испании, Франции, Индии, Туниса и Катара.

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