Первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей

В киноцентре «КАРО 11 Октябрь» завершился первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами». С 8 по 12 июля зрители знакомились с лучшими фильмами, созданными при ключевом участии женщин-кинематографистов из России, Испании, Франции, Индии, Туниса и Катара.