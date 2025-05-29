Вот зачем Алиев приглашал главу МИД Украины. Азербайджан задумал ход против России

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
как обычно- интенсивное слюно-и соплевыделения Кремля перед врагом.Они это называют политикой.На деле все эти танцы с бубнами им нужны на строительство коридора &quot;Север-Юг&quot;  через азеров которые кинут как и везде,это же турки.
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