Вот зачем Алиев приглашал главу МИД Украины. Азербайджан задумал ход против России

Юрий Кушнарев

как обычно- интенсивное слюно-и соплевыделения Кремля перед врагом.Они это называют политикой.На деле все эти танцы с бубнами им нужны на строительство коридора "Север-Юг" через азеров которые кинут как и везде,это же турки.