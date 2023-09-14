"Полный отказ от мигрантов в ряде сфер" - Удачный эксперимент в Калининграде, Калуге и Сочи надо переносить на страну Мигранты – очень сложный вопрос для многонациональной Российской Федерации.
"Полный отказ от мигрантов в ряде сфер" - Удачный эксперимент в Калининграде, Калуге и Сочи надо переносить на страну
Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
"Считаю, что мигрантам нужно либо переходить в легальную сферу, официально получив гражданство РФ, встав на воинский учёт и приняв правила и нормы поведения демократического, светского государства, либо избрать для своей деятельности «более выгодные» страны Евросоюза, где и скачки курса не беспокоят и к любым гостям относятся максимально толерантно." При существующих демографических проблемах, слабой социальной защищенности , проблемах в образовании и здравоохранении , низких зарплатах , приглашать полуграмотных мигрантов с чуждым , зачастую враждебным менталитетом , представляется большой глупостью , если не вредительством.Под девизом облегчить переезд русских из других республик , открыли двери настежь перед кем попало., а русским , полагаю , разрешение на гражданство дается все также не легко.
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19 час.
Лариса Парфенова
Решения правильные. Нужно везде внедрять.
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19 час.
ИК
Ирина Колодий
Армяне в Сочи коренные, они там живут испокон веков, так же как в Анапе, Апшероне , Ростове на Дону и т.д. У них российское гражданство . МИГРАНТЫ -это люди с гражданством другого государства! Национальность не имеет значение, она не указывается в паспортах!
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17 час.
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