"Полный отказ от мигрантов в ряде сфер" - Удачный эксперимент в Калининграде, Калуге и Сочи надо переносить на страну

ИД

Игорь Джанти

"Считаю, что мигрантам нужно либо переходить в легальную сферу, официально получив гражданство РФ, встав на воинский учёт и приняв правила и нормы поведения демократического, светского государства, либо избрать для своей деятельности «более выгодные» страны Евросоюза, где и скачки курса не беспокоят и к любым гостям относятся максимально толерантно." При существующих демографических проблемах, слабой социальной защищенности , проблемах в образовании и здравоохранении , низких зарплатах , приглашать полуграмотных мигрантов с чуждым , зачастую враждебным менталитетом , представляется большой глупостью , если не вредительством.Под девизом облегчить переезд русских из других республик , открыли двери настежь перед кем попало., а русским , полагаю , разрешение на гражданство дается все также не легко.