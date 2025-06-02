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Царьград

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Надо что-то делать. Десант и 10 минут не продержится: К Белоусову обращаются и военные, и эксперты

Надо что-то делать. Десант и 10 минут не продержится: К Белоусову обращаются и военные, и эксперты

Отечественные боевые машины пехоты предыдущих поколений показали свою неэффективность, а промышленность и высокопоставленные чиновники в погонах не спешат предлагать войскам современные решения.

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