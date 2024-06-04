Разработчики Wuthering Waves предлагают 10 000 йен в качестве компенсации за утечку л...

Разработчики Wuthering Waves предлагают 10 000 йен в качестве компенсации за утечку личных данных пользователейKuro Games случайно слила более 200 личных писем недовольных игроков Wuthering Waves и предлагает всем, чья информация была обнародована, подарочную карту Amazon на 10 000 японских йенЧитать дальше → источник.